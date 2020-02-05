İstanbul'da bugün sıcaklık en düşük 12, en yüksek 15 derece olacak. İstanbul'da yarından itibaren sıcaklıklar azalacak. Yarın en düşük 2, en yüksek 4, cuma günü ise en düşük 0, en yüksek 5 derece olacak.

Diğer illerin hava durumu;

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İzmir

İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre İstanbul'da perşembe ve cuma günleri kar yağması bekleniyor.

Son tahminlere göre İstanbul’da bugün yağmurlu olması beklenen havanın, perşembe ve cuma günü kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da lodos: Bazı seferler iptal edildi

İstanbul'da etkisini hissettiren lodos nedeniyle bazı vapur ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

İstanbul ve Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan seferler şöyle:

"08.45 Karaköy-Bostancı, 07.55 Bostancı-Karaköy-Kabataş, 07.45 Karaköy-Kabataş, 07.30 Beşiktaş-Büyükada, 07.10 Adalar-Kadıköy, Beşiktaş, 06.55 Bostancı-Karaköy-Kabataş."

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün yapılması planlanan saat 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Çatı uçması ve soba zehirlenmesi için uyarı

İstanbul Valiliği dün yaptığı açıklamada bugün kuvvetli rüzgarın zamanla etkisini arttıracağını söyledi. Bu durumun getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

İstanbul Valiliğinin dün yaptığı açıklama şöyle:

“İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; yarın (5 Şubat Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’ da güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgârın, zamanla etkisini artırarak kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, yarın (Çarşamba) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybederek yerini kuzeybatılı (Karayel) (50-70 km/sa) rüzgâra bırakacağı; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Batı Karadeniz'de rüzgârın yarın (5 Şubat Çarşamba) akşam saatlerinden sonra kuvvetini artırarak batı ve güneybatıdan, batı kesimlerinde kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma günü (7 Şubat) akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Marmara Denizi’nde rüzgârın yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak güney ve güneybatı, perşembe günü kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.”

İşte Türkiye geneli 5 günlük hava tahmini;

5 Şubat Çarşamba

6 Şubat Perşembe

7 Şubat Cuma

8 Şubat Cumartesi

9 Şubat Pazar