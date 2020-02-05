Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid tarafından yaptırılan, 1887 yılında Mekteb-i İdadi adıyla açılan ve Kurtuluş Savaşı yıllarında hastane olarak hizmet veren İzmit’in sembol binalarından Gazi Anadolu Lisesi, aylar sonra yeniden eğitime ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Gazi Anadolu Lisesi, geçen yıl yaz tatilinde yıkılan İzmit Cezaevi’nin yerine yapılan okula taşındı.

[Fotoğraf: DHA]

İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesinin binasının yıkılıp yeniden yapılmasına karar verilince, öğrencilere yeni binasının inşası tamamlanana kadar tarihi lisede eğitim verilmesi uygun bulundu.

133 yıllık tarihi binanın, yaklaşık 2 yıl boyunca İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesine hizmet vermesinin ardından kütüphane olarak kullanılması planlanıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Kendi okul yıllarını anımsadı

Gazi Anadolu Lisesinin geçmişi ve ev sahipliği yaptığı kurumlar nedeniyle İzmit için son derece önemli olduğunu söyleyen okulun eski öğrencilerinden 57 yaşındaki Ayhan Altunışık, okulun yeniden eğitime açılmasından dolayı duyduğu mutluluğu anlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Altunışık, tarihi binanın yeniden eğitime açılmasıyla kendi okul yıllarını anımsadığını da belirtti.