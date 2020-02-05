Erzurum'un Aziziye ilçesine 6 kilometre uzaklıkta Söğütlü köyündeki Balıklı Göl, yöre halkı tarafından kutsal olarak nitelendiriliyor. Balıklı Göl'ün özelliği ise kışın en soğuk günlerinde bile donmaması.

Şehirde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü zamanlarda bile 22 derece sıcaklıkta olan gölde, en küçük bir buzlanma olmuyor.

[Fotoğraf: DHA]

Çevresi karla kaplı olan, kenarlarında zaman zaman sarkıtlar oluşan gölün buz tutmaması görenleri şaşırtıyor.

İspir ilçesinden geçen ve dünyanın en coşkun akan nehri Çoruh'un bile donduğu günlerde Balıklı Göl sıcaklığını koruyor.

"Kaynağı belli değil"

Söğütlü Mahalle Muhtarı Seyfettin Küçükler, Atatürk Üniversitesinden akademisyenlerin gölde inceleme yaptığını anlattı.

"Bölgemizdeki Pulur Çayı donuyor, bu su donmuyor. Nereden geldiği ve kaynağı belli değil. Şu an 22 derece sıcaklığı var. Bu suya girenler romatizma olmaz. Bu suyun şifası Allah'ın hikmeti, balıkların olması Allah'ın bize verdiği nimettir."