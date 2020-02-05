Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan başlayacak kuvvetli rüzgarın, etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar Ankara genelinde etkili olmaya devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

56 ile turuncu uyarı

Bugün için 56 ile turuncu kodlu uyarı veren Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bölümünde şiddetli rüzgar beklendiğini duyurmuştu.