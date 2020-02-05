Gram altın ne kadar 2020… Çeyrek altın fiyatları… Altında son fiyatlar
Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altındaki son fiyatları derledik.
Gram altın alışı 299 lira 98 kuruştan satışı ise 300 lira 04 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 480 lira 05 kuruşken satış fiyatı 490 lira 91 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 5 Şubat güncel altın fiyatları…
Altının ons fiyatındaki yüzde 0,29’lik yükselişe paralel olarak gram altın da yüzde 0,34 değer kazandı.
Yeni güne düşüşle başlayan çeyrek altın ise yüzde 1,05 değer kaybetti. Çeyrek altın 480 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 2 bin 017 liradan satılıyor.
İşte altındaki son fiyatlar…
Ons
Alış: 1.559,41 dolar
Satış: 1.559,71 dolar
Gram
Alış: 299,98 lira
Satış: 300,04 lira
Çeyrek
Alış: 480,05 lira
Satış: 490,91 lira
Yarım
Alış: 957,10 lira
Satış: 981,82 lira
Cumhuriyet
Alış: 1.987,00 lira
Satış: 2.017,00 lira