Gram altın alışı 299 lira 98 kuruştan satışı ise 300 lira 04 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 480 lira 05 kuruşken satış fiyatı 490 lira 91 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 5 Şubat güncel altın fiyatları…

Altının ons fiyatındaki yüzde 0,29’lik yükselişe paralel olarak gram altın da yüzde 0,34 değer kazandı.

Yeni güne düşüşle başlayan çeyrek altın ise yüzde 1,05 değer kaybetti. Çeyrek altın 480 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 2 bin 017 liradan satılıyor.

İşte altındaki son fiyatlar…

Ons

Alış: 1.559,41 dolar

Satış: 1.559,71 dolar

Gram

Alış: 299,98 lira

Satış: 300,04 lira

Çeyrek

Alış: 480,05 lira

Satış: 490,91 lira

Yarım

Alış: 957,10 lira

Satış: 981,82 lira

Cumhuriyet

Alış: 1.987,00 lira

Satış: 2.017,00 lira