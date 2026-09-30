İletişim Başkanı Duran: Maçta kazanan insanlık oldu

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından maça ilişkin yaptığı paylaşımda, Konya'da bu akşam sahada futboldan çok daha fazlasının yer aldığını ve gönüllerin Filistin ile olduğunu belirterek, "Konyaspor ile Filistin Milli Takımı'nın anlamlı buluşması, sporun sınırları aşan, insanları aynı duyguda birleştiren gücünü bir kez daha gösterdi. Kazanan insanlık oldu." ifadesini kullandı.

Filistinli futbolcuları Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiren Duran, şunları kaydetti:

"Onlarla aynı heyecanı paylaşmak, aynı sahada buluşmak bizim için yalnızca bir spor karşılaşması değil, Filistin halkına uzattığımız dostluk elinin ve gönülden gelen dayanışmamızın da bir ifadesiydi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin'in yanında durmaya, Gazze'de yaşanan büyük acıyı unutmamaya ve Filistin halkının haklı mücadelesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu akşam Konya'dan yükselen selamın Gazze'ye, Kudüs'e ve Filistin'in dört bir yanına ulaşmasını diliyorum."

Duran, paylaşımında, müsabakaya ilişkin fotoğraflara da yer verdi.