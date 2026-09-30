Çok Bulutlu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.09.2026 23:08

İletişim Başkanı Duran: Maçta kazanan insanlık oldu

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki dostluk maçının, sporun sınırları aşan, insanları aynı duyguda birleştiren gücünü bir kez daha gösterdiğini ve maçta kazananın insanlık olduğunu açıkladı.

İletişim Başkanı Duran: Maçta kazanan insanlık oldu

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından maça ilişkin yaptığı paylaşımda, Konya'da bu akşam sahada futboldan çok daha fazlasının yer aldığını ve gönüllerin Filistin ile olduğunu belirterek, "Konyaspor ile Filistin Milli Takımı'nın anlamlı buluşması, sporun sınırları aşan, insanları aynı duyguda birleştiren gücünü bir kez daha gösterdi. Kazanan insanlık oldu." ifadesini kullandı.

Filistinli futbolcuları Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiren Duran, şunları kaydetti:

"Onlarla aynı heyecanı paylaşmak, aynı sahada buluşmak bizim için yalnızca bir spor karşılaşması değil, Filistin halkına uzattığımız dostluk elinin ve gönülden gelen dayanışmamızın da bir ifadesiydi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin'in yanında durmaya, Gazze'de yaşanan büyük acıyı unutmamaya ve Filistin halkının haklı mücadelesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu akşam Konya'dan yükselen selamın Gazze'ye, Kudüs'e ve Filistin'in dört bir yanına ulaşmasını diliyorum."

Duran, paylaşımında, müsabakaya ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

Konyaspor- Filistin maçı Filistin özgür olana kadar ertelendi
Konyaspor- Filistin maçı Filistin özgür olana kadar ertelendi

ETİKETLER
Burhanettin Duran Konyaspor Gazze
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konyaspor-Filistin dostluk maçı paylaşımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:33
Fransa'da liselilerin eylemleri kapsamında 202 kişi yaralandı
22:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konyaspor-Filistin dostluk maçı paylaşımı
22:09
BM: Gazze'de nüfusun 5'te 1'i sel riski bulunan alanlarda yaşıyor
22:05
Trump ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesini ülkesi için "harika bir gün" olarak nitelendirdi
23:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı kabul etti
21:33
Çoğu AB kurumunun ABD merkezli mail servislerini kullandığı ortaya çıktı
Konyaspor- Filistin maçı Filistin özgür olana kadar ertelendi
Konyaspor- Filistin maçı Filistin özgür olana kadar ertelendi
FOTO FOKUS
Köy yolu yürüme güçlüğü çeken Kürşat için asfaltlandı
Köy yolu yürüme güçlüğü çeken Kürşat için asfaltlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ