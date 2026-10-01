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Dünya
AA 01.10.2026 00:45

Filistin Sağlık Bakanı Ebu Ramazan: Gazze'de sağlık sisteminin inşası için uluslararası müdahale zaruri

Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminin yeniden inşası için etkin ve koordineli bir uluslararası müdahaleye acil ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Filistin Sağlık Bakanı Ebu Ramazan: Gazze'de sağlık sisteminin inşası için uluslararası müdahale zaruri

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Ebu Ramazan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından düzenlenen "Gazze Şeridi'nde Sağlık Sisteminin Yeniden İnşası ve Hızlı İyileşmesi Konulu Sanal Diyalog" başlıklı çevrim içi programa katılarak konuşma yaptı.

Ebu Ramazan, konuşmasında, "Gazze'de sağlık sisteminin inşası için uluslararası müdahale zaruri." ifadesini kullandı.

Gazze'de yeniden inşanın yalnızca binaların ve ekipmanın onarılmasından ibaret olmadığını vurgulayan Ebu Ramazan, sağlık sisteminin temel hizmetleri sürdürülebilir şekilde sunma kapasitesinin yeniden kazandırılması gerektiğini ifade etti.

Ebu Ramazan, birinci basamak sağlık hizmetlerinin, acil servislerin, rehabilitasyon ve ruh sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Sağlık sektöründeki önceliklere ilişkin bilgi veren Ebu Ramazan, hasar gören sağlık tesislerinin onarılması, temel tıbbi hizmetlerin yeniden faaliyete geçirilmesi, ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin temin edilmesi, sağlık personelinin desteklenmesi ve sektörün finansmanı için sürdürülebilir mekanizmalar geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplantıda DSÖ temsilcileri, uluslararası ortaklar ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze'deki sağlık ihtiyaçları ve hasar tespit sonuçlarının yanı sıra acil insani müdahalenin erken toparlanma ve uzun vadeli yeniden inşa ihtiyaçlarıyla nasıl uyumlu hale getirileceği ele alındı.

Ebu Ramazan, söz konusu diyaloğa DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Komitesinin 73. oturumu kapsamındaki çevrim içi etkinlik aracılığıyla katıldı.

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