Gündem
AA 22.04.2026 02:07

Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopterde incelemeler sürüyor

Ankara'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Kara Havacılık Komutanlığına ait CH-47 ağır nakliye helikopterinde incelemeler devam ediyor.

Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopterde incelemeler sürüyor

Temelli mevkisinde kaza kırıma uğrayan helikopterin bulunduğu alan, jandarma ekiplerince güvenlik çemberine alındı.

Bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Doğal Afetler Arama Kurtarma timi ile askeri yetkililer incelemelerini sürdürüyor.

MSB: CH-47 ağır nakliye helikopterimiz kaza kırıma uğradı
MSB: CH-47 ağır nakliye helikopterimiz kaza kırıma uğradı

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan 5 personelin etkilendiğini ve hastaneye ulaştırıldığını söyledi.

"Herhangi bir can kaybının olmaması sevindirici"

Helikopterde incelemelerin devam ettiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Herhangi bir sıkıntı yok. Askeri bir helikopter olduğu için kaza-kırım heyeti de gelecek. Eğitim uçuşu yaparken, tam yere ineceği sırasında oluyor. Kara Kuvvetleri Komutanımız da geldi. Herhangi bir can kaybının olmaması sevindirici."

Milli Savunma Bakanlığı Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin geçmiş olsun mesajı
Sivas'ta devrilen otomobil 2 iş yerine çarparak hasara neden oldu
İran basını: Ateşkesin uzatılmasını İran talep etmedi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin geçmiş olsun mesajı
İran Silahlı Kuvvetleri: ABD’yi uyarıyoruz, elimiz tetikte
Lufthansa, jet yakıtı krizi nedeniyle 20 bin uçuşu iptal edecek
Piyasaların gözü bugün açıklanacak faiz kararında
Kurtalan'da selden etkilenen vatandaşlara gıda desteği sağlandı
Kurtalan'da selden etkilenen vatandaşlara gıda desteği sağlandı
Sulama kanalına düşen karaca kurtarıldı
Sulama kanalına düşen karaca kurtarıldı
