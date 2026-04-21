AA 21.04.2026 23:22

MSB: CH-47 ağır nakliye helikopterimiz kaza kırıma uğradı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Havacılık Komutanlığına ait helikopterin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını, helikopterde bulunan personelde herhangi olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Havacılık Komutanlığına ait CH-47 Ağır Nakliye Helikopterinin eğitim uçuşu sırasında Ankara Temelli'de kaza kırıma uğradığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir CH-47 Ağır Nakliye Helikopterimiz, eğitim uçuşu icra ettiği Ankara Temelli bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir."

Milli Savunma Bakanlığı Uçak Kazası
Bakan Gürlek: Hukukta 'siyasetçiye, valiye, belediye başkanına' bakılmaz
23:37
Trump: Ateşkesi uzatacağım
23:02
'Orta Doğu'daki Gelişmeler ve Türkiye-Japonya İlişkilerinin Geleceği' paneli düzenlendi
23:04
İran medyası: İran yarın müzakereler için İslamabad’a gitmeyeceğini ABD’ye iletti
22:47
BM: Umudumuz, ABD ile İran arasında ateşkesin uzatılması
23:11
Bakan Gürlek: Hukukta 'siyasetçiye, valiye, belediye başkanına' bakılmaz
22:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Avrupa şampiyonu Kayaalp'e tebrik telefonu
