Ünlü isimlerin yer aldığı uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları belli oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunda kan, idrar ve saç örnekleri alınan Tuğçe Postoğlu, Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat, Cansu Tekin, Zehra Hanzade Gürkanlar, Berkay Şahin, Mirgün Sırrı Cabas, Serenay Sarıkaya, Fatma Uludan Gugu, Hakan Aydın, Mehmet Rahşan, Kübra İmren Siyahdemir, Feyza Civelek, Osman Haktan Canevi ve Yaşar Özdaş ile ilgili rapor hazırlandı.

Rapora göre Tuğçe Postoğlu, Cansu Tekin, Berkay Şahin, Mirgün Sırrı Cabas ile Serenay Sarıkaya'dan alınan örneklerde uyuşturucu test sonuçlarının negatif olduğu belirlendi.

Oyuncu Onur Tuna ile dijital içerik üreticisi Özgür Deniz Cellat'tan alınan örneklerde ise esrar etken maddesine rastlandı. Dijital içerik üreticisi Zehra Hanzade Gürkanlar'dan alınan örneklerde ise kokain ve metabolitleri tespit edildi.

Niran Ünsal olarak bilinen şarkıcı Fatma Uludan Gugu'nun kan, idrar ve saç örneklerinde esrar etken maddesi ile kokain metabolitlerine rastlandı.

Blok3 olarak bilinen şarkıcı Hakan Aydın'ın kan ve idrar örneklerinde uyuşturucuya rastlanmazken saç örneklerinde esrar etken maddesinin olduğu belirlendi. Dermatolog Mehmet Rahşan'ın ise kan testi negatif çıkarken idrar ve saç örneklerinde kokain ve metabolitleri tespit edildi.

Basketbolcu Kübra İmren Siyahdemir'in kan, idrar ve saç örneklerinde de esrar etken maddesine rastlandı.

Oyuncu Feyza Civelek'ten alınan kan örneğinde ise uyuşturucuya rastlanmazken idrar ve saç örneklerinde kokain ve metabolitleri belirlendi. Şarkıcı Osman Haktan Canevi'nden alınan örneklerde ise esrar etken maddesine rastlandı.

Yaşar Özdaş'ın ise kan ve idrar örnekleri negatif çıkarken saç örneğinde esrar etken maddesi olduğu belirlendi.