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Türkiye
AA 05.06.2026 23:31

Kayınvalidesinin evine hırsızlık için gelen damat tutuklandı

İstanbul Esenler'de kayınvalidesinin evine hırsızlık yapmak için gelen şüpheli tutuklandı.

Kayınvalidesinin evine hırsızlık için gelen damat tutuklandı
[Fotograf: AA]

Alınan bilgiye göre, 3 Haziran'da Birlik Mahallesi'nde kayınvalidesinin evine hırsızlık amacıyla gelen şüpheli, zile basmasının ardından kapıyı açan kadını iterek içeri girdi. Kayınvalidesinin çığlık atması üzerine evden çıkan şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra şüphelinin, kayınvalidesine sözde yardım etmek amacıyla tekrar eve gittiği öğrenildi.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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