Çok Bulutlu 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.06.2026 18:27

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Kahramanmaraş'ta, yangın riski nedeniyle 8 Haziran-31 Ekim döneminde ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, yaz mevsiminin gelmesi ve sıcaklığın artmasıyla orman yangını riskinin arttığı belirtildi.

Açıklamada, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nca alınan karar kapsamında, kent genelinde ormanlara ve ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığı, söz konusu alanlara girişlerin yetkili makamların iznine tabi olduğu ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş il sınırları dahilinde, piknik ve mesire alanları (orman parkları), tabiat parkları, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Vatandaşlarımız, yalnızca kendilerine ayrılan izinli park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarında, piknik yapmak için gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Tescilli piknik alanlarında faaliyet gösteren işletmeler, vatandaşlara yangınlar konusunda gerekli uyarılarda bulunarak çöp bırakılmaması konusunda denetim ve kontroller yapacaklardır. Orman içi ve kenarında her türlü yanıcı, patlayıcı, tutuşturucu atık malzemeler, inşaat atıkları ve hafriyatı, cam türü atıklar vb. bırakılması yasaktır. Tescilli piknik alanları dışında mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır."

Açıklamada ayrıca yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kanun gereği işlem yapılacağı belirtildi.

ETİKETLER
Kahramanmaraş Orman
Sıradaki Haber
Ankara'da çocuklara özel 'Çevre Haftası' etkinlikleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:12
Fransa'da, İsrail'in Sumud Filosu aktivistlerine muamelesine ilişkin "işkence ve savaş suçu"ndan soruşturma açıldı
20:05
Hamas heyeti, Gazze'deki ateşkes müzakereleri için Kahire'de
19:03
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava sızıntısı tespit edildi
20:10
Emine Erdoğan: Sıfır Atık Forumu'nu tarihi bir buluşma olarak görüyoruz
18:53
Tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak
18:27
Ankara'da çocuklara özel 'Çevre Haftası' etkinlikleri
Ankara'da sağanak etkili oluyor
Ankara'da sağanak etkili oluyor
FOTO FOKUS
Serebral palsili Şükrü'nün ilham verici eğitim yolculuğu
Serebral palsili Şükrü'nün ilham verici eğitim yolculuğu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ