Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son tahminlerine göre İstanbul'da perşembe ve cuma günleri kar yağması bekleniyor.

Son tahminlere göre İstanbul’da bugün çok bulutlu olması beklenen havanın, yarın rüzgarlı, çarşamba günü kuvvetli yağmurlu, perşembe ve cuma günü ise kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da haftanın ilk gününde sıcaklık en düşük 9, en yüksek 15 derece olacak. Yarın ise en düşük 10, en yüksek 15 derece, Çarşamba günü ise en düşük 12, en yüksek 15 derece olacak.

İstanbul'da perşembe gününden itibaren sıcaklıklar azalacak. Perşembe günü en düşük 2, en yüksek 4, cuma günü ise en düşük 0, en yüksek 5 derece olacak.

"MGM'nin tahminlerine göre kar bekliyoruz"

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, perşembe günü şehrin beyaza bürüneceğini söyledi.

"Bir İstanbullu olarak ben de artık sabırsızlıkla kar yağışını bekliyorum. Çünkü artık kar hayatımızda vazgeçilmez. Ve maalesef bu sene, bugün 4 Şubat olmasına rağmen hala kar yağmadı. Ama sistemler, atmosfer sayısal modellere göre, şu anda Türkiye üzerinden bilhassa Karadeniz'den gelen yağışlı sistem var, Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı bir sistem var. Yarın bol miktarda yağış bırakacak görünüyor.

Marmara Bölgesi'nde lodos hakim ama çarşambayı perşembeye bağlayan gece sistem biraz Karadeniz'e doğru ilerleyeceği için artık poyraz gelmeye başlıyor ve sıcaklıklar perşembe sabahı 1 derecelere düşecek gibi görünüyor.

Dolayısıyla, İstanbul için 0-1 derece kar anlamına geliyor. Yani Perşembe günü şu andaki atmosferik sayısal modellere göre ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre kar bekliyoruz."

Şehir beyaza bürünecek

Beklenen kar yağışı İstanbul'da beyaz örtü oluşturacak kadar kuvvetli olacak mı sorusuna ise Hüseyin Toros, "Aslında bu kar cuma ve cumartesi günü de kendini gösterecek. İstanbul beyaza bürünecek diye tahmin ediyorum. Belli noktalarda daha yoğun olabilir ama genel anlamda en azından 3-4 santimetrelik kar yağışı görünüyor. Bazı noktalarda 10 santimetre de olabilir ama birçok noktada ortalama 5 santimetre kar yağacak" cevabını verdi.

İptal olan vapur seferleri

İstanbul ve Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan seferler şöyle:

"08.45 Karaköy-Bostancı, 07.55 Bostancı-Karaköy-Kabataş, 07.45 Karaköy-Kabataş, 07.30 Beşiktaş-Büyükada, 07.10 Adalar-Kadıköy, Beşiktaş, 06.55 Bostancı-Karaköy-Kabataş."

İDO seferlerine iptal

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri de lodos ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün yapılması planlanan saat 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.