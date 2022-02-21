Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 78 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Van'da 67 Afganistan, 2 Sri Lanka ve 9 Pakistan uyruklu olmak üzere 78 düzensiz göçmen yakalandı.
Van'ın Tuşba ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 67 Afganistan, 2 Sri Lanka ve 9 Pakistan uyruklu olmak üzere 78 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı Van
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