Van'ın Tuşba ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 67 Afganistan, 2 Sri Lanka ve 9 Pakistan uyruklu olmak üzere 78 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.