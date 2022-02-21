Yüreğir ilçesinde 2018'den bu yana tekerlekli sandalyeyle hayata tutunan 22 yaşındaki Mücahit Kandemir, uçuş hayalini gerçekleştirmek için yamaç paraşütü eğitmenlerine ulaştı.

"Daha önce hiç böyle bir tecrübe yaşamamıştım"

Eğitmenlerin yardımıyla yamaç paraşütü keyfi yaşayan Kandemir, "Uçmak istediğimi söyleyerek hocalarımı aradım, yardımcı oldular. Hiçbir engel koymadılar. Gittim ve cesaretimi topladım, bunu yenebilirim, aşabilirim diye düşündüm ve yaptım. Uçmaya başladıktan sonra çok keyif aldım. Havadayken kendimi çok özgür hissettim. Daha önce hiç böyle bir tecrübe yaşamamıştım." diye konuştu.