Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgede 5 Afganistan ve Filistin uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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