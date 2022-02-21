Şırnak'ta Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele devam ediyor.

Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda bir haftada 44 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, 18 kilo 420 gram uyuşturucu, 68 sentetik ecza maddesi, gümrük kaçağı 16 bin 728 paket sigara, 57 cep telefonu, 64 cep telefonu aksesuarı, 4 elektronik sigara ele geçirildi.

5 zanlı tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ayrıca 21'i asayiş, 15'i kaçakçılık, 2'si terör ve 1'i resmi belgede sahtecilik suçundan 39 şüpheli gözaltına alındı.