Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, 14-20 Şubat'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 15'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 20'si serbest bırakıldı.

2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.