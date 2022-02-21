İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Kaçakçılık Suçlarla Mücadele ekipleri bir depoda kaçak akaryakıt imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yaklaşık 1 ay boyunca adres ve şahıs tespiti için yapılan takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda 26 ton 500 kilo kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen kaçak akaryakıtlar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.