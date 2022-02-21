Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 12:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de 26 ton 500 kilo kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'de kaçak akaryakıt imalathanesine polis ekiplerince yapılan operasyonda 26 ton 500 kilo kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Kaçakçılık Suçlarla Mücadele ekipleri bir depoda kaçak akaryakıt imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Yaklaşık 1 ay boyunca adres ve şahıs tespiti için yapılan takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda 26 ton 500 kilo kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ele geçirilen kaçak akaryakıtlar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Akaryakıt Benzin İzmir Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Cadde ortasında drifte 9 bin 125 lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz