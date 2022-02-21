Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 12:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yayaya çarpmamak için kendisi düştü: O anlar kamerada
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da kurye yolda yürüyen kadına çarpmamak için direksiyonu kırınca düştü. Kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'un Güngören ilçesinde motosikletli kurye, yolun karşısına geçmeye çalışan kadını son anda fark etti.
Kadına çarpmamak için direksiyonu kıran kurye düştü. Düşme sesiyle birlikte çevredekiler kuryenin yardımına koştu.
Kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, o anlar kameraya yansıdı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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