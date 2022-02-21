Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca terör örgütü DEAŞ bünyesinde farklı zamanlarda faaliyette bulundukları tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.
Sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılara ait eşyalara el konuldu.
Operasyon anı polis kamerasınca kaydedildi.
Etiketler: Çorum DEAŞ Terörle Mücadele Terör Örgütü
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