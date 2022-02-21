Engelli bireyler ve ailelerinin güçlendirilmesi ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar sürdürüyor. Bu kapsamda engelli vatandaşların ihtiyaç duyduğu bakım hizmetlerinin yarı sıra kendine güvenen, üreten ve bağımsız yaşayabilen kişiler haline gelebilmesi konusunda gündüz hizmet merkezleri önemli bir yer tutuyor.

Gündüz hizmet merkezlerinde, engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata aktif katılımlarına katkı sağlanması amacıyla engelli bireyler ile ailelerine eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmeti, psiko-sosyal rehabilitasyon hizmeti, gündüz bakım ve rehabilitasyon hizmetleri tam gün, yarım gün veya seanslı olarak sunuluyor.

Kasım 2021 itibarıyla Bakanlığa bağlı engelli bireye yönelik hizmet veren 25 müstakil, 104 kuruluşa bağlı olmak üzere toplam 129 gündüz bakım merkezi bulunuyor. Bu merkezlerde toplam 1159 engelli birey ve ailesi hizmet alıyor. Belediyeler bünyesinde ise 66 merkezde 95 bin engelli bireye aktif hizmet veriliyor.

Rehberde hizmet merkezlerinin yapılanma ve işleyiş süreci anlatılıyor

Uygulanan gündüz hizmet modeli ve merkezlerden hizmet alan engelli birey sayısının artırılmasını hedefleyen Bakanlığın Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, gündüz hizmet merkezlerinde engellilere sunulacak nitelikli hizmetlerin standartlaştırılması ve yeni açılacak merkezlere yol gösterici olması amacıyla bir rehber hazırlandı.

Gündüz hizmet merkezi açma amacında olan kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmesi hedefiyle hazırlanan rehber, örnek bir gündüz hizmet merkezine ilişkin yapılanma ve işleyiş sürecini içeriyor.

Rehberden, il müdürlüklerinin yanı sıra, gündüz hizmet merkezi açmayı planlayan belediyeler, STK'lar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların da yararlanması amaçlanıyor.

Hizmet merkezleriyle engelli ve ailelerine erişilebilirlik kolaylaştı

Rehberde gündüz hizmet merkezi tasarımı en geniş anlamıyla yer alıyor. Gündüz bakım ve rehabilitasyon birimi ile ihtiyaca ve kaynağa göre belirlenmiş atölyeler, engelli bireylere yönelik bir gündüz hizmet merkezinde yer alması zorunlu birimler olarak belirtiliyor. Diğer birimlerin ise kurum ve kuruluşların fiziki, mali ve insan kaynağı kapasitesine göre belirlenebileceği ifade ediliyor.

Rehberde hizmetin yerelde engelli bireylere ve ailelerine en yakın yerde sunulması, erişilebilirliğin kolaylaştırılması ve ihtiyaca göre tasarlanmış olmasının önemi vurgulanıyor.

Rehbere, https://www.aile.gov.tr/media/97638/engelli_bireylere_-yonelik_-gunduz_-hizmet_-merkezi_-rehberi.pdf adresinden ulaşılabilecek.