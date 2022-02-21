Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 11:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ray temizleme aracı kamyonetle çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Van'da ray temizleme aracının hemzemin geçitte hayvan taşıyan kamyonete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde rayları temizleyen araç, hemzemin geçitte hayvanların olduğu kamyonetle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen kamyonette bunulan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen AFAD, UMKE, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan 4 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.
Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası Van
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