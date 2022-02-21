Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de kaçak kazı yapan 10 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Yığılca ilçesinde define kazımı yaptıkları iddiasıyla 10 kişi yakalandı.
Düzce'de define kazımı yapıldığı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi.
Balta ve küreklerle 6 metre derinliğinde ve 3 metre uzunluğundaki çukurda kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalanırken, tarihi eser niteliğindeki 5 obje ele geçirildi.
Şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Düzce Kaçak Kazı Tarihi Eser
Son Haberler
- 12:20
- 12:19
- 12:14
- 12:15
- 12:17
Sıradaki Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz