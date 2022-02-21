Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de eşini bıçakla öldüren kadın gözaltına alındı
Kayseri'nin Develi ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
İddiaya göre, Aşık Seyrani Mahallesi'nde yaşayan M.A. (52) ile eşi F.A. (44) arasında dün akşam bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada F.A, kocasını bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheli F.A. gözaltına alındı.
M.A'nın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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