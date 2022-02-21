Hakkari'de Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda 70 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi.