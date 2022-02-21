Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 12:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de 70 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 70 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Hakkari'de Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda 70 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Etiketler: Hakkari Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Uyuşturucu
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