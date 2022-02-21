Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 12:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cadde ortasında drifte 9 bin 125 lira ceza
Antalya'da polis ekipleri, düğün konvoyunu durdurup drift yapan sürücüyü tespit ederek 9 bin 125 lira para cezası kesti, ehliyetine 2 ay el koydu.
Antalya'nın Kepez ilçesinde, düğün konvoyunda trafiği durduran sürücü, caddenin ortasında gelin ve damadın etrafında drift yaptı.
Damadın arkadaşları ise o anları cep telefonlarıyla kaydedebilmek için birbirleri ile yarıştı. O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntüleri inceleyen emniyet güçleri, araç ve sürücüsünü tespit etti. Sürücüye 9 bin 125 lira para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu.
Etiketler: Drift
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