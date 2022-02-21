Antalya'nın Kepez ilçesinde, düğün konvoyunda trafiği durduran sürücü, caddenin ortasında gelin ve damadın etrafında drift yaptı.

Damadın arkadaşları ise o anları cep telefonlarıyla kaydedebilmek için birbirleri ile yarıştı. O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüleri inceleyen emniyet güçleri, araç ve sürücüsünü tespit etti. Sürücüye 9 bin 125 lira para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu.