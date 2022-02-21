Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 12:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da matbaa ve ecza deposundan 831 bin uyuşturucu hap çıktı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beylikdüzü ile Maltepe'de matbaa ve ecza deposu olarak kullanılan iki ayrı iş yerine baskın düzenlendi. Operasyonda 831 bin 544 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Beylikdüzü ve Maltepe'de 17 Şubat perşembe günü operasyon düzenledi.
Matbaa ve ecza deposu olarak faaliyet gösteren iki ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 831 bin 544 adet sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilere ev hapsi verildiği öğrenildi.
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu
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