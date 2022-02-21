Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 13:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adana'da okulda klima ünitesi patladı: Öğrenciler tahliye edildi
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da bir ortaokulda öğrencilerin derste olduğu sırada klima ünitesi patladı. Öğrenciler sınıftan tahliye edilirken yangın da kısa sürede söndürüldü.
Seyhan ilçesindeki Şehit İdris Güler Ortaokulu'nda, öğrenciler derste olduğu sırada ikinci katın klima ünitesi patladı.
Patlamanın ardından yangın çıktı, öğrenciler sınıflardan tahliye edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Alevler itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sınıflarda hasar meydana geldi.
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