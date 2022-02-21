Bartın’da yoğun kar yağışlarının ardından etkili olan sağanak sonrasında Abdipaşa beldesi ve Kumluca beldesine bağlantı sağlayan karayolunun farklı noktalarında heyelanl oldu.

Akörensöküler köyü ile Ceyüpler köyü arasındaki yolda ise asfalt yolda büyük yarıklar oluştu.

[Fotoğraf: DHA]

Ulaşımda aksama yaşanıyor

15 kilometrelik karayolu güzergahının 8 farklı noktasında meydana gelen heyelanların ardından karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

Heyelanın olduğu bölgelerde uyarı levhaları ve işaretlendirme çalışmaları yapıldı.

Karayolu ağında heyelanların yaşandığı noktalarda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

[Fotoğraf: DHA]