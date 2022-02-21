Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 14:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-DHA
Bartın'ın farklı noktalarında 8 heyelan oldu
[Fotoğraf: DHA]
Bartın’ın Abdipaşa ve Kumluca beldelerine bağlantı sağlayan karayolunun farklı noktalarında 8 heyelan meydana geldi. Toprak kaymasının olduğu yollarda ulaşım aksarken, ekipler temizlik çalışması başlattı.
Bartın’da yoğun kar yağışlarının ardından etkili olan sağanak sonrasında Abdipaşa beldesi ve Kumluca beldesine bağlantı sağlayan karayolunun farklı noktalarında heyelanl oldu.
Akörensöküler köyü ile Ceyüpler köyü arasındaki yolda ise asfalt yolda büyük yarıklar oluştu.
[Fotoğraf: DHA]
Ulaşımda aksama yaşanıyor
15 kilometrelik karayolu güzergahının 8 farklı noktasında meydana gelen heyelanların ardından karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.
Heyelanın olduğu bölgelerde uyarı levhaları ve işaretlendirme çalışmaları yapıldı.
Karayolu ağında heyelanların yaşandığı noktalarda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Bartın Heyelan Kar Yağışı Sağanak
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