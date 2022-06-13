Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem dün saat 21.35'te 18,89 kilometre derinlikte meydana geldi.

Bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir bilginin aktarılmadığını belirterek, "Şu an ekipler inceleme ve tespit çalışması yapıyor. Şimdilik olumsuz bir durum görünmüyor" dedi.

"Can kaybı veya yaralı yok"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, depremde İl Ambulans Servisi Başhekimliğine herhangi bir olumsuz çağrı, yardım talebinin gelmediğini söyledi.

Bakan Koca, "Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır" ifadelerini kullandı.

"Hasar tespit çalışması başladı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da İl Müdürlüğü ekiplerinin sahada hasar tespit çalışmalarına başladığını açıkladı.

Kurum, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetten muhafaza buyursun" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"Birkaç binada tespit edilen çatlağın dışında hiçbir problem yok"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Balcı ile tekrar görüştüğünü, Balcı'nın birkaç binada tespit edilen çatlağın dışında hiçbir problem olmadığını son bilgi olarak teyit ettiğini söyledi.

"Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla aziz milletimizin yanındadır"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bakan Soylu'nun Tweetini alıntılayarak, "Geçmiş olsun Van. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla aziz milletimizin yanındadır" mesajını paylaştı.

[Fotoğraf: DHA]