Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 07:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da bir kişi tüfekle gece kulübü çalışanlarına ateş açtı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da bir gece kulübünde tartışma yaşandı. Tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü, 6 kişi yaralandı. Ateş eden kişi polis ekiplerince yakalandı.
Gül Petek Sanayi Sitesi'nde B.A ile gece kulübü çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, otomobilinden aldığı tüfekle kulüp çalışanlarına ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
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