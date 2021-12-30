Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 254 litre sahte alkol yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Van'ın Edremit ve İpekyolu ilçelerinde düzenlenen operasyonda 254 litre sahte alkol ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
Van'da, gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, iki ilçedeki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aramalarda sahte olduğu değerlendirilen 254 litre alkol, 350 şişe, 41 pet şişe, 5 litre etil alkol, 3 hortum, 58 bidon ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçak İçki Sahte Alkol Sahte İçki Van
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