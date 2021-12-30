Van'da, gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, iki ilçedeki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda sahte olduğu değerlendirilen 254 litre alkol, 350 şişe, 41 pet şişe, 5 litre etil alkol, 3 hortum, 58 bidon ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.