Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 14:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, koordineli olarak terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: DEAŞ Terörle Mücadele
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