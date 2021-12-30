Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, derenin taşması sonucunda su basan bölgelerde, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Defterdarlık ekipleri inceleme yaptı.

Ev, iş yeri ve tarım arazilerinde oluşan hasarı tespit eden ekipler, tutanak düzenledi.

Belediye ekipleri, zarar gören evlerde AFAD'ın da desteği ile temizlik çalışmasına başladı.

Ekipler, aç kalan sokak hayvanlarına da mama veriyor.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, gazetecilere, tüm ekiplerin bölgede temizlik çalışması için seferber olduğunu söyledi.