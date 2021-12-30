Diyarbakır'da, Jandarma Komutanlığı, merkez Bağlar ilçesinde ikamet eden şahısların, ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 2 milyon dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Yapılan operasyonda 4 şüpheli, tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

Yapılan aramada, arka kısmında Arapça mühür bulunan timsah derisi ile Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tunç tablet bulundu.

Tarihi eserler Müze Müdürlüğüne teslim edildi.