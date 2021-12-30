Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 12:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da timsah derisi ve tunç tablet ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da üzerinde Arapça mühür bulunan timsah derisi ile tunç tablet ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'da, Jandarma Komutanlığı, merkez Bağlar ilçesinde ikamet eden şahısların, ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 2 milyon dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.
Yapılan operasyonda 4 şüpheli, tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.
Yapılan aramada, arka kısmında Arapça mühür bulunan timsah derisi ile Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tunç tablet bulundu.
Tarihi eserler Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Diyarbakır Kaçakçılık Polis Tarihi Eser
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