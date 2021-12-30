Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 12:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin yakıt deposundan 15 kilo eroin çıktı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin yakıt deposunda 15 kilo 10 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması suçunu işleyenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.
Narkotik köpeği ile arama yapıldı
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde, dedektör köpeği "Magnum"la arama yaptı.
Aramada, otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 26 paket halinde 15 kilo 10 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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