Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 11:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
"Dur" ihtarına uymayan minibüsten 37 düzensiz göçmen çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Bitlis'te uygulama yapan jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan minibüs sürücüsü S.K, kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu durdurulan minibüsten 37 düzensiz göçmen çıktı. Organizatörlük yaptığı belirlenen S.K. ise gözaltına alındı.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Baykan kara yolunun Tanrıyar uygulama noktasında yol kontrolü yaptı.
37 düzensiz göçmen yakalandı
Jandarmanın durdurmak istediği minibüs sürücüsü S.K., uyarılara rağmen kaçmaya başladı. Yapılan takip sonucu durdurulan minibüsten Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmen çıktı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresine gönderildi.
Organizatörlük yaptığı belirlenen S.K. ise gözaltına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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