İstanbul'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin takibi sonucunda, ünlü parfüm markalarının sahtelerinin üretildiği ve depolandığı Bağcılar ve Bahçelievler'deki dört adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul’da jandarma ekipleri sahte parfüm operasyonu düzenledi. 70 bin sahte parfüm, doldurma makinesi, boş şişe ve kutular ele geçirildi. https://t.co/TW3jT14ebH pic.twitter.com/db9jyISiqt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 30, 2021

Operasyonda, 70 bin adet sahte parfüm, parfüm doldurma makinesi, jelatin kaplama makinesi, 4 kapak basma makinesi ile çeşitli markalara ait yurt dışından getirtilen çok sayıda boş cam şişe ve parfüm kutusu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, parfümleri sanal mağaza aracılığıyla piyasaya sürmek isterken suç üstü yakalandıkları belirtildi.