Tepeüstü Mahallesi'nde rüzgarın şiddetiyle savrulan çöp konteyneri, park halindeki bir otomobile çarptı.

Hız kazanan konteyner, yokuş aşağı sürüklenmeye başladı. İş yerinden sokağı izlediği sırada durumu fark eden emlak danışmanı Cem Yelkenci, koşarak canı pahasına çöp konteynerini durdurmayı başardı.

"Yakalamasaydık ya birisine ya da bir araca çarpacaktı"

Konteyneri durdurarak başka araçlara çarpmasını önlediğini söyleyen Yelkenci, "Pazar günü çok rüzgarlı bir hava vardı. Cam, çerçeve sallanıyordu. Biz de dükkandaydık, ofis arkadaşlarımızla beraber. Bir anda çöp kutusunun hareket etmeye başladığını gördüm. Araca çarptıktan sonra refleks olarak ben koşmaya başladım. Akşam saatlerinde cadde kalabalık ve işlek trafik vardı. Allah korusun yakalamasaydık ya birisine ya da bir araca çarpacaktı. 4-5 saniye geç kalmış olsaydık belki de daha farklı olabilirdi" dedi.