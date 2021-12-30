Gaziantep'te, terör örgütü DEAŞ'da 2016 yılı sonrasında "Türkiye askeri kanat sorumlusu" olarak faaliyet gösteren ve özellikle Suriye'de birçok örgüt mensubuna ideolojik ve askeri eğitimler veren Mehmet Fatih Alıcı'nın Suriye'ye kaçmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Hakkında Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen Mehmet Fatih Alıcı Suriye'ye kaçma hazırlığındayken Gaziantep'te saklandığı evde yakalandı.

Alıcı, sağlık kontrolünün ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Alıcı'nın canlı bomba eylemlerinde kullanılan bel kuşağı, infilaklı fitil, basma butonlu anahtar sistemi, elektrikli kapsül ve muhtelif patlayıcı maddeler gibi malzemelerin teminini sağladığı değerlendiriliyor.