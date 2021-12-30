Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 11:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da 50 adet ruhsatsız tabanca yakalandı: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, "dur" ihtarına uymayan iki otomobilde 50 adet ruhsatsız tabanca bulundu, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ihbar üzerine ilçenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı.
Ekipler, şüpheli görülen iki otomobilin sürücüsüne "Dur" ihtarında bulundu.
İhtara uymayan sürücüler, kovalamaca sonucu yakalandı.
Araçlarda yapılan aramada gizli bölmelerde ruhsatsız 50 tabanca ve şarjörler ele geçirildi.
Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Diyarbakır Silah Kaçakçılığı
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