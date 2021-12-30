Ankara'daki model uçak tutkunları, Mamak'taki model uçak pistinde hafta sonları toplanıyor.

Farklı boyut ve türdeki uçakları havalandıran model uçakçılar, bir yandan antrenman yaparken, bir yandan da eğleniyor.

Model uçak tutkunları, hafta sonu buluşmalarında, teknik konularda da birbirlerine yardım etme fırsatı buluyorlar.

12 yıldır model uçak yapıyor

Türk Hava Kurumu (THK) çalışanı Okan Çindemir, model uçakla 2004'te tanıştığını ve 12 yıldır profesyonel olarak model uçak yapımıyla uğraştığını belirterek, Hobisine karton ve köpük maket uçaklarla başladığını ve yıllar içinde daha büyük boyuttaki modellere geçtiğini söyledi.

Çindemir, başlangıçtan ileri seviyeye kadar birçok uçak modeli bulunduğunu bildirerek, amatör kullanıcılar için "trainer" modellerinin daha uygun olduğunun belirtti.

Uçakların kayıt edilmesi gerekiyor

THK mağazalarından model uçak ve ekipmanlarının temin edilebildiğini aktaran Çindemir, kullanıcıların uçaklarını öncelikle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) internet sitesindeki İnsansız Hava Aracı (İHA) kayıt sistemine işlemeleri gerektiğini kaydetti.

İHA'lar ile model uçaklar arasında büyük benzerlikler bulunduğuna işaret eden Çindemir, model uçakçılığın havacılığın temellerini içerdiğini anlattı.

''Ciddi bir öğrenim süreci gerektiriyor''

Gösteriye kendi ürettiği uçağıyla katılan Selçuk Erdoğmuş ise, model uçak merakının 3 yıl önce başladığını ve THK'nın etkinliklerine katılarak kendini geliştirdiğini ifade etti.

Model uçak uçurmanın başta araba kullanmak kadar zor geldiğini aktaran Erdoğmuş, "Uçak sana ters geldiğinde yönleri belirlemek, ağırlık merkezini ayarlamak, kanat kuyruk yüklemesini hesaplamak gibi konular ciddi bir öğrenim süreci getirdi. Bunları öğrenmek için çok uğraştım" dedi.

Hobisini işe çevirdi

Erdoğmuş, evde fotobloklarla yaptığı model uçakların beğenilmesi üzerine kendi işi olan maliyet uzmanlığını bırakarak hobisini tam zamanlı işe çevirdiğini söyledi.

Özgün tasarımlı çok sayıda model uçak ürettiğini ifade eden Erdoğmuş, bu işi ömrünün sonuna kadar yapmak istediğini kaydetti.

''Türkiye insanlı ve insansız hava araçları konusunda ileri seviyede''

Yaklaşık 40 yıldır THK'da model uçak eğitmenliği ve üretimi yapan Ertuğrul Yastıman da benzinli, jet yakıtlı ve planör olmak üzere farklı tipte model uçaklar bulunduğunu anlattı.

Yastıman, Türkiye'nin insanlı ve insansız hava araçları konusunda ileri bir seviyeye geldiğini hatırlatarak, model uçakların bu işin temelinde bulunduğunu söyledi.

Yastıman, THK öğrencilerinin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'teki İHA yarışmalarına katılarak tasarımlarını sergileme imkanı yakaladığını da sözlerine ekledi.