Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, hakkında çeşitli suçlardan 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Nevşehir'de, Asayiş Şube ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E'yi yakaladı.
Emniyete götürülen şüphelinin UYAP Bilişim Sistemi'ndeki sorgusunda çeşitli suçlardan toplamda 21 yıl 3 ay ceza aldığı görüldü.
B.E, işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.
Etiketler: Nevşehir
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