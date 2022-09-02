Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 12:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van'da 14 saatlik su kesintisi
Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kentteki bazı mahallelerde yarın belli saatler arasında su kesintisi olacağını duyurdu.
Hatuniye, Halilağa ve Buzhane mahallelerine yeni çekilen içme suyu hatlarının ana şebeke bağlantıları nedeniyle; Selimbey, Halilağa ve Hatuniye mahalleleri ile Buzhane Mahallesi’nin bir kısmında 3 Eylül 2022 Cumartesi günü sabah 08.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında zorunlu su kesintisi yapılacak.
VASKİ'de konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
"Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Yeni çekilen içme suyu hatlarının ana şebeke bağlantılarının tamamlanmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir.”
Etiketler: Van Su Kesintisi
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