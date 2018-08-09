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Van ve Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Van Gürpınar ile Hakkari Yüksekova kırsalında yapılan operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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Van ve Hakkaride 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar" ve terörle mücadele harekatıyla ilgili bilgi verildi.

Güvenlik güçleri Van Gürpınar ve Hakkari Yüksekova kırsalında, yapılan operasyonlarda 4 bölücü terör örgütü mensubu teröristi silahlarıyla etkisiz hale getirdi.

Yapılan operasyonda 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası ve bir adet roketatar ele geçirildi.

Şırnak'ta 2 EYP imha edildi

Terörle mücadele kapsamında Şırnak Beytüşşebap’ta, 2 adet el yapımı patlayıcı (EYO) tespit edilerek imha edildi.

Kaynak: TRT Haber

 

 

Etiketler: Yüksekova, Van, terör operasyonu, Hakkari, Gürpınar
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