Ankara'da yaşlı serbest kart bedeli düşürüldü

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Ali İhsan Ölmez yönetiminde gerçekleştirilen belediye meclisi toplantısında alınan karar gereği, toplu taşıma kart ücretleri düzenlendi.

Meclis kararına göre TÜİK, PTT, kamu kartı ve öğretmen pasosu fiyatlarına zam yapılmazken, yaşlı serbest kart bedeli 135 liradan 100 liraya indirildi.

TÜİK, PTT, kamu kartı vize işleminin geçerlilik süresinin 31 Aralık 2019, öğretmen pasosu için ise 30 Eylül 2019 olduğu belirtildi.

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) ve Belediye Teknik Eğitim Kurslarına (BELTEK) devam eden kursiyerlerden 2018-2019 döneminde kurs kayıt ücreti alınmaması da karara bağlandı.

Kaynak: AA