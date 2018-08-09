Jandarmadan bayram öncesi trafik denetimi

Vatandaşların Kurban Bayramı tatilini huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Ankara İl Jandarma Komutanlığı, bu kapsamda gerekli güvenlik önlemlerini aldı.
Trafik güvenliği konusunda da tedbirlerini artıran jandarma ekipleri, bu amaçla Gölbaşı yol kontrol noktasında trafik denetlemesi yaptı.
Uygulama noktasında ekiplerce durdurulan araçların gerekli belgeleri kontrol edildi.
Tak-bul gözlük ile kimlik kontrolü yapıldı
Uygulamadan ve ekiplerin kullandığı ileri teknoloji cihazlardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, araç içerisinde telefon kullanılmaması, emniyet kemerinin takılması ve hız kurallarına uyulması uyarılarında bulundu.
Kaynak: AA