Iraklı Rahad alabora olan teknede yaşadıklarını anlattı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olması sonucu eşini ve 3 çocuğunu kaybeden Iraklı Oner Rahad, kıyıdan ayrılmadan önce organizatörlerin can yeleği olmadan bota binmeleri için kendilerini silahla tehdit ettiğini, aile başına 3 bin dolar ödediklerini söyledi.

Kuşadası açıklarında göçmenleri taşıyan botun alabora olması sonucu hayatını kaybeden 7'si çocuk, ikisi kadın 9 kişinin cansız bedeni, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir kişi gözaltına alındı

Olaydan sağ kurtulan 4 kişiden botu kullandığı öne sürülen ve Suriye uyruklu olduğu belirtilen bir kişi, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Eşi ve 3 çocuğunu kaybeden ve olaydan 4 yaşındaki çocuğuyla sağ kurtulan Iraklı Oner Rahad ile olayda tüm aile bireylerini yitiren bir Irak uyruklu kişi, hastanedeki cenazeleri teşhis etti.

Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"Binmezsen öldürürüz' dediler"

Hastane morgu önünde kucağında çocuğuyla eşi ve diğer çocuklarının ölümüne feryat eden Onar Rahad, kendileri gibi Iraklı bir aile ile Yunanistan'a geçmek için İzmir'den Kuşadası'na geldiklerini, 3'ü Suriyeli 6 organizatörle iki aile için toplam 6 bin dolara anlaştıklarını belirtti.

Rahad, organizatörlerin kendilerine çok kötü davrandığını, bota zorla bindirildiklerini belirterek, "Organizatörlerden yelek istedim. 'Hayır yok, bin' dediler. 'Binmezsen öldürürüz' dediler. Birinin elinde silah vardı. 'Eğer gitmezsen seni öldürürüz' dediler. Bota silah zoruyla bindirdiler. 'Paran bizde, eğer gitmezseniz paranızı vermeyiz' dedi. Bizden aile başı 3 bin dolar aldılar" dedi.

"Çıkan karışıklıkta bot alabora oldu"

Botu Suriye uyruklu şahsın kullandığını, bu şahsın kıyıdan ayrıldıktan bir süre sonra gelen telefona yanıt verdiğini, hemen ardından gaza basarak bottan atlamaya çalıştığını belirten Rahad, bu sırada çıkan karışıklıkta botun alabora olduğunu söyledi.

"Kızımı kurtaramadım"

Bot battığı sırada 4 yaşındaki oğluna uzandığını, kendisine uzanan kızını ise kurtaramadığını gözyaşları içinde anlatan acılı baba, çaresiz olduğunu, ne yapacağını bilemediğini söyledi.

Olaydan sağ kurtulan ve ailesini kaybeden diğer Iraklı da hastane morgunda cenazelerin başında gözyaşı döktü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, diğer organizatörlerin de kimliğinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kuşadası açıklarında bir botun alabora olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, arama kurtarma faaliyetleri sonucunda biri çocuk 4 kişiyi kurtarmış, 7'si çocuk 9 kişinin cenazesine ulaşmıştı.

Kaynak: AA