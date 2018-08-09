Ordu'daki sel felaketinde 8 köprüde tahribat oluştu

Ünye'de incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, daha sonra Ordu Valiliği'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi.

Turhan, buradaki basın açıklamasının ardından Ordu Çevre Yolu'nun Eskipazar mevkisinde sürdürülen yol çalışmalarını inceledi, ardından inşaat şantiyesine geçerek çalışanlardan bilgi aldı.

Bakan Turhan, burada yaptığı açıklamada, Ünye, Fatsa, Perşembe ve Çaybaşı ilçelerinde oluşan taşkınların hasara yol açtığını söyledi. Turhan, şöyle devam etti:

"Bazı konutlarda, iş yerlerinde ve araçlarda hasar oldu. Yine 8 adet köprümüzde tahribat oluştu, bunların bir tanesi sahil yolunda olmak üzere 7 adedi göçtü, ulaşıma hizmet veremiyor, 1 adedinin de yaklaşım dolgusunda boşalma oldu. Şu anda burası da hizmet dışı ama karayolları ekiplerimiz yaklaşım dolgusunun tamiratını yaptıktan sonra burayı da hizmete açacağız. Diğer köprülerimizle ilgili olarak en kısa zamanda ihaleleri yaparak inşa çalışmalarına başlayacağız. Bunların da önümüzdeki süreç içinde inşaatını tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz."

Ordu Çevre Yolu

Ordu'da yapımı devam eden Ordu Çevre Yolu Projesi ile ilgili olarak da sahada inceleme yaptığını ifade eden Turhan, "Bu proje de Karadeniz Sahil Yolu'nun önemli bir kesimini oluşturuyor. Ordu sahil geçişi Karadeniz Sahil Yolu esnasında bölünmüş hale getirilmişti ancak gerek şehir içi, bölgesel ve transit trafik buradaki kavşakların sayısının çok olması, seviyeli olmaması, sinyalize olması nedeniyle ulaşımda zaman kaybına neden oluyor." diye konuştu.

Bu sorunu çözmek için Ordu Çevre Yolu ihalesinin yapıldığını ve inşaat çalışmalarında önemli gelişme kaydedildiğini anlatan Turhan, "Ordu Çevre Yolu toplam 21,4 kilometre. Bunun birinci aşamasını bu yıl sonu trafiğe açmayı hedefliyoruz. Perşembe-Bolaman güzergahının 26'ıncı kilometresinden Boztepe tüneliyle Ordu'nun güneyinden geçerek Ordu-Ulubey yolunu kestikten sonra otogar kavşağına bu yıl sonunda inşallah hizmete açmayı hedefliyoruz." dedi.

Turhan, arazinin jeolojik yapısı nedeniyle heyelan riski olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Heyelan önleme çalışmasıyla ilgili olarak arkadaşlarımız bilgilendirme yaptılar. Bu heyelan önleme projesinin tamamlanmasından sonra diğer imalatlar otogar kavşağına kadar tamamlanmış durumda. Heyelan önleme projesi bu yıl sonuna kadar bittiğinde Ordu şehir geçişindeki sıkışıklığı yaşanan trafiğin önemli bir kısmı bypas edilmiş olacak ve otogar kavşağından Ordu sahil yolunu bypas ederek sahil yolu sanayi kavşağında bağlanmış olacağız. Bu önemli bir aşama. Bundan sonraki aşamaları da önümüzdeki yıl üniversite kavşağına bağlamayı hedefliyoruz. Projenin tamamının bitirilmesi için 2020 yılı öngörülüyor."

Bakan Turhan'ın Ordu Çevre Yolu'nda yaptığı incelemede kendisine, Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız ile Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve diğer yetkililer eşlik etti.

Kaynak: AA